Retira bloqueo comerciante en Avenida Cobá de Cancún tras dos horas de caos vial

El bloqueo de la av. Cobá fue retirado por la comerciante que inició una protesta frente a las oficinas de la Fiscalía General del Estado (FGE), cerca de la entrada de la zona hotelera, luego de sostener un diálogo con autoridades municipales para atender sus peticiones.

De esta manera, la circulación fue reabierta en la avenida Cobá, en el sentido de la avenida Bonampak hacia la avenida Tulum, en una ruta de mayor movimiento en la tarde por la salida de los trabajadores de la zona hotelera.

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El bloqueo generó un caos vial durante aproximadamente dos horas, hasta que se reabrió la circulación a las 16:50 horas de este martes.

La Dirección de Tránsito Municipal emitió el aviso vial sobre la reapertura de la vialidad, mientras en las inmediaciones continúa el bloqueo de las Madres Buscadoras en el kilómetro cero de la zona hotelera.