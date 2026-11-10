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Quintana Roo / Cancún

Retira bloqueo comerciante en Avenida Cobá de Cancún tras dos horas de caos vial

La Dirección de Tránsito Municipal emitió el aviso vial sobre la reapertura de la vialidad, mientras en las inmediaciones continúa el bloqueo de las Madres Buscadoras.

Por Gabriel Alcocer

10 de nov de 2026

1 min

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Los distintos bloqueos han provocado caos vial en toda la ciudad.
Los distintos bloqueos han provocado caos vial en toda la ciudad. / Foto: Gabriel Alcocer

El bloqueo de la av. Cobá fue retirado por la comerciante que inició una protesta frente a las oficinas de la Fiscalía General del Estado (FGE), cerca de la entrada de la zona hotelera, luego de sostener un diálogo con autoridades municipales para atender sus peticiones.

De esta manera, la circulación fue reabierta en la avenida Cobá, en el sentido de la avenida Bonampak hacia la avenida Tulum, en una ruta de mayor movimiento en la tarde por la salida de los trabajadores de la zona hotelera.

Las manifestantes exigen que las autoridades atiendan las presuntas irregularidades en el proceso judicial por el feminicidio de Francisca Mariner

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Madres buscadoras cumplen cuatro días de bloqueo en el kilómetro 0 de la Zona Hotelera

El bloqueo generó un caos vial durante aproximadamente dos horas, hasta que se reabrió la circulación a las 16:50 horas de este martes.

La Dirección de Tránsito Municipal emitió el aviso vial sobre la reapertura de la vialidad, mientras en las inmediaciones continúa el bloqueo de las Madres Buscadoras en el kilómetro cero de la zona hotelera.

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