Detienen a objetivo prioritario en Tequila, Jalisco; mantienen operativo de seguridad

Elementos de la Policía de Jalisco detuvieron a un objetivo prioritario en el municipio de Tequila, luego de diversas labores de inteligencia y ciberpatrullaje que permitieron localizar a una persona que permanecía oculta en este Pueblo Mágico.

De acuerdo con la información preliminar difundida este miércoles 11 de noviembre, las autoridades estatales lograron concretar la captura como resultado de las investigaciones realizadas para ubicar al sospechoso.

¿Quién es el objetivo prioritario detenido en Tequila, Jalisco?

Hasta el momento, las autoridades no han revelado la identidad de la persona detenida, ni han precisado los delitos por los cuales era buscada.

Tampoco se ha informado si el sospechoso pertenece a alguna organización criminal o si existen otras personas relacionadas con las investigaciones.

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La Policía de Jalisco únicamente confirmó que se trata de un objetivo prioritario que permanecía oculto en el municipio de Tequila.

¿Qué se sabe del operativo de seguridad en Tequila?

La corporación estatal indicó que la detención fue resultado de labores de inteligencia y ciberpatrullaje, mediante las cuales se obtuvo información para localizar al sospechoso.

🚨🚨🚨Tequila -Jalisco- Equipos locales detuvieron a un ojete prioritario del cual no proporcionaron el nombre, lo interceptaron mientras conducía por una carretera. https://t.co/xQKrlDwFnW — Eco_1_LVM (@Eco1_LVM) November 11, 2026

Asimismo, informó que el operativo de seguridad continúa en la zona, aunque no proporcionó detalles sobre el despliegue de elementos ni el lugar exacto de la captura.

Se espera que las autoridades estatales amplíen la información sobre la identidad del detenido y los motivos de su captura.

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