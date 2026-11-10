Homicidios en México bajan 50% durante gobierno de Sheinbaum; octubre de 2026 registra su nivel más bajo en 12 años

El promedio diario de homicidios dolosos en México disminuyó 50 por ciento entre septiembre de 2024 y octubre de 2026, al pasar de 86.9 a 43.4 víctimas por día, informó Marcela Figueroa Franco, titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).

Durante la conferencia mañanera de este martes 10 de noviembre de 2026, encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo desde Palacio Nacional, la funcionaria presentó el informe de incidencia delictiva con cifras consolidadas al 31 de octubre.

Figueroa destacó que octubre de 2026 registró el promedio diario de homicidios dolosos más bajo para ese mes desde 2015, de acuerdo con la información de las 32 fiscalías estatales.

¿Cuánto disminuyeron los homicidios dolosos en México?

La titular del SESNSP explicó que la reducción representa aproximadamente 43 homicidios dolosos menos cada día respecto a septiembre de 2024.

Detalló que entre enero y octubre de 2026, siete estados concentraron el 52.5 por ciento de los homicidios registrados a nivel nacional.

Noticia Destacada Presidenta Sheinbaum Pardo anuncia refuerzo de seguridad en Morelos: prepara plan para aumentar policías y combatir la extorsión

El Estado de México encabezó la lista con 10.6 por ciento del total, seguido de Guanajuato, con 8.2 por ciento, y Baja California, con 8.1 por ciento. También figuraron Sinaloa, Chihuahua, Guerrero y Morelos.

¿Qué otros delitos disminuyeron durante 2026?

Marcela Figueroa informó que los delitos de alto impacto se redujeron 36% entre octubre de 2024 y octubre de 2026, al pasar de 636.6 a 409.4 casos diarios.

En ese mismo periodo, el robo de vehículo con violencia disminuyó 52%, de 149.1 a 72.2 casos por día.

Al comparar enero-octubre de 2025 con el mismo periodo de 2026, el secuestro presentó una reducción de 28.6%, el robo a transportista con violencia bajó 27.1% y los robos con violencia disminuyeron 16.8%.

¿Qué resultados reportó el Gobierno en Michoacán?

Sobre el Plan Michoacán, implementado en noviembre de 2025, la funcionaria señaló que los homicidios dolosos disminuyeron 42 por ciento entre octubre de 2025 y octubre de 2026, al pasar de 3.48 a 2.03 víctimas diarias.

Asimismo, informó que el robo de vehículo con violencia se redujo 37% en la entidad durante ese periodo.

Finalmente, destacó que la percepción de inseguridad urbana pasó de 63.8 por ciento en el cuarto trimestre de 2025 a 58.1 por ciento en septiembre de 2026, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana del Inegi.

La funcionaria precisó que los datos de incidencia delictiva estarán disponibles para su consulta en el portal oficial del SESNSP.

IO