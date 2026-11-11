Padres de familia levantan protesta en el CAM “Dolores Freixa” en Cancún y alumnos regresarán a clases este jueves

Luego de dos días de paro y cierre de instalaciones, este miércoles concluyó la protesta de madres y padres de familia del Centro de Atención Múltiple (CAM) “Dolores Freixa”, ubicado en el fraccionamiento Cielo Nuevo, tras alcanzar acuerdos con autoridades de la Secretaría de Educación de Quintana Roo (SEQ). Los alumnos del turno vespertino podrán regresar a clases este jueves, mientras las familias realizaron labores de limpieza para dejar listos los salones.

El conflicto afectó principalmente a los aproximadamente 45 estudiantes del turno vespertino, quienes dejaron de recibir atención educativa luego de que docentes suspendieran actividades por la falta de pago de tres quincenas adicionales que habían trabajado para atender a los menores. Las familias denunciaron que, pese al esfuerzo realizado por los maestros, tampoco recibieron una respuesta satisfactoria sobre la liquidación de esos adeudos.

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Ivonne Hernández, una de las madres que encabezó las movilizaciones, confirmó que este miércoles recibieron las aulas que estaban pendientes y fueron presentados dos docentes que se incorporarán a la atención de los estudiantes. “Ya nos entregaron las aulas que faltaban y ya nos trajeron a los docentes, a los maestros que también van a dar clases. Obviamente sabemos que todo tiene un tiempo y un proceso, y creo que en eso estamos de acuerdo con las autoridades”, explicó.

Señaló que, aunque las familias reconocen la apertura mostrada durante el diálogo, fue necesario cerrar las instalaciones para conseguir respuestas, luego de haber tocado puertas y solicitado atención sin obtener resultados.

“Podrán juzgar nuestros métodos, pero jamás nuestros resultados. Desafortunadamente, quizás no era la manera, pero para llegar a este punto tuvimos que estar cansados; ya habíamos tocado puertas, hablado y, al no ver una respuesta positiva, llegamos a un extremo que no había necesidad”, expresó.

Dos docentes fueron presentados para incorporarse a la atención de los aproximadamente 45 alumnos afectados por la suspensión de clases / José Pinto Casarrubias

Indicaron que existe una lista de peticiones entregada a las autoridades, con acuse de recibido, algunas de cumplimiento inmediato y otras que requieren mayor tiempo. Entre las primeras estaban la entrega de salones y la asignación de maestros, compromisos que consideraron cumplidos para reanudar las actividades.

Sin embargo, advirtió que la protesta no representa el fin de sus exigencias. Entre las demandas pendientes se encuentran la instalación de cámaras de videovigilancia, colocación de topes para reducir la velocidad de los vehículos en las inmediaciones del plantel y otras mejoras para garantizar condiciones seguras para los estudiantes.

“Seguimos al pie de lucha todavía. Abrimos la escuela porque ya nos entregaron lo que se pidió, que era empezar las clases con los niños que estaban sin atención, pero nuestra lucha es grande”, sostuvo Esmeralda Zaragoza.

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Otra madre también relató que durante los días de protesta los padres se organizaron para permanecer en el plantel, incluso durante jornadas de 14 y hasta 16 horas, turnándose para resguardar las instalaciones. Algunas madres llevaron cobijas y almohadas para pasar la noche en el lugar.

Este miércoles, con las aulas nuevamente disponibles y los dos docentes presentados, las familias comenzaron a limpiar los espacios para recibir a los menores este jueves, aunque advirtieron que continuarán el diálogo con las autoridades educativas hasta obtener respuesta al resto de sus peticiones. La intención, señalaron, es que las mejoras no se limiten a resolver la suspensión de clases, sino que garanticen mejores condiciones educativas y de seguridad para los estudiantes, particularmente para quienes en el futuro buscarán incorporarse a la educación media superior y al ámbito laboral.