Pemex alcanza su mayor nivel de refinación en 13 años: procesó 1.24 millones de barriles diarios en octubre

Petróleos Mexicanos (Pemex) informó que durante octubre de 2026 el Sistema Nacional de Refinación (SNR) alcanzó un procesamiento promedio de 1.24 millones de barriles de petróleo crudo diarios, cifra que representa un incremento de 25% respecto a septiembre.

A través de un comunicado difundido este miércoles 11 de noviembre, la empresa estatal destacó que se trata del nivel de procesamiento mensual más alto registrado desde julio de 2013, luego de los trabajos de mantenimiento y modernización realizados en distintas instalaciones.

¿Por qué aumentó 25% la refinación de petróleo de Pemex en octubre?

De acuerdo con la petrolera, el incremento ocurrió después de los trabajos programados durante septiembre en las refinerías Olmeca, ubicada en Tabasco, y Salina Cruz, en Oaxaca.

También se realizaron intervenciones en la refinería de Tula, Hidalgo, para integrar nuevas plantas correspondientes al proyecto de aprovechamiento de residuales.

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Pemex explicó que estas labores tienen como objetivo mejorar la eficiencia operativa, incrementar la capacidad de procesamiento y fortalecer la integridad mecánica de las instalaciones.

Asimismo, los trabajos contemplaron la revisión de los sistemas de seguridad industrial para garantizar condiciones adecuadas de operación.

¿Qué significa este resultado para el Sistema Nacional de Refinación?

La empresa señaló que el procesamiento de 1.24 millones de barriles diarios durante octubre representa una recuperación frente al volumen registrado en septiembre, cuando las labores de mantenimiento influyeron en la actividad de las refinerías.

🔖 Tarjeta Informativa | #Pemex eleva el procesamiento de crudo del SNR durante octubre 2026 a su nivel más alto desde 2013. 🔗 https://t.co/zgyds15Ogr https://t.co/OA7VaqtMpe — Petróleos Mexicanos (@Pemex) November 11, 2026

Pemex sostuvo que la modernización de sus instalaciones forma parte de las acciones para fortalecer la capacidad nacional de refinación y reducir la dependencia energética.

La petrolera reiteró que continuará con los programas de mantenimiento y mejora operativa del Sistema Nacional de Refinación, como parte de su estrategia para fortalecer la soberanía energética de México.

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