Auto queda montado sobre barrera divisoria en la caseta de cobro de Seybaplaya

Un vehículo compacto Volkswagen, Gol, sufre un accidente al quedar montado sobre la barrera divisoria en la caseta de cobro de la autopista de Campeche.

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El hecho ocurrió sobre el carril Campeche Champotón, a la altura del municipio de Seybaplaya.

Según los reportes, tras el percance no hubo lesionados, solo daños materiales de consideración.

El accidente generó afectaciones sobre este carril, en lo que la unidad involucrada fue retirada del lugar.

Al parecer, el guiador no se percató de la barrera divisoria situada a la entrada de la caseta de cobro, quedando inclinada y encajada.

Al lugar llegó una grúa de Capufe, así como elementos de la Guardia Nacional, GN, para las diligencias correspondientes.

JGH