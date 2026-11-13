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Campeche / Sucesos

Auto queda montado sobre barrera divisoria en la caseta de cobro de Seybaplaya

El accidente ocurrió en el carril Campeche-Champotón, a la altura de Seybaplaya; no hubo lesionados, pero sí daños materiales y afectaciones a la circulación.

Por Jorge May

13 de nov de 2026

1 min

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Un Volkswagen Gol sufrió un accidente en la caseta de cobro de la autopista de Campeche.
Un Volkswagen Gol sufrió un accidente en la caseta de cobro de la autopista de Campeche. / Especial

Un vehículo compacto Volkswagen, Gol, sufre un accidente al quedar montado sobre la barrera divisoria en la caseta de cobro de la autopista de Campeche.

Trabajadores de una empresa contratista de la cementera Cruz Azul realizaron un paro de labores en Seybaplaya.

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El hecho ocurrió sobre el carril Campeche Champotón, a la altura del municipio de Seybaplaya.

Según los reportes, tras el percance no hubo lesionados, solo daños materiales de consideración.

El accidente generó afectaciones sobre este carril, en lo que la unidad involucrada fue retirada del lugar.

Al parecer, el guiador no se percató de la barrera divisoria situada a la entrada de la caseta de cobro, quedando inclinada y encajada.

Al lugar llegó una grúa de Capufe, así como elementos de la Guardia Nacional, GN, para las diligencias correspondientes.

JGH

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