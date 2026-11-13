Indignación en Ciudad del Carmen: Camioneta de reparto atropella y mata a perrito que dormía en la calle

Un hecho que ha causado indignación entre vecinos de la colonia Limonar se registró durante la noche del pasado jueves, luego de que un perrito de color blanco perdiera la vida tras ser atropellado por una camioneta de reparto que presuntamente pasó sobre él mientras se encontraba acostado a mitad de la calle.

Noticia Destacada Atropellan a joven repartidor de tortillas en la colonia Playón de Ciudad del Carmen

El lamentable episodio quedó registrado por una cámara de videovigilancia de un domicilio cercano, cuyas imágenes fueron entregadas a las autoridades para que se investigue lo sucedido.

Los hechos ocurrieron sobre la calle Toronja, entre Naranja y Grey, donde el pequeño lomito aparentemente descansaba sobre el pavimento, sin que se percatara de la proximidad de una unidad de reparto que circulaba por el sector.

De acuerdo con las imágenes captadas por una cámara de seguridad, una camioneta blanca pasó sobre el animal, provocándole lesiones que terminaron por quitarle la vida.

Lo que generó mayor molestia entre los habitantes de la zona fue que, presuntamente, los ocupantes de la camioneta continuaron su camino después del atropellamiento, sin detenerse para verificar lo ocurrido, descender de la unidad o reportar el incidente.

La situación fue advertida por vecinos, quienes al percatarse de que el animal había quedado sin vida solicitaron la intervención de las autoridades policiacas.

Vecinos del sector descubrieron al animal sin vida y solicitaron de inmediato el apoyo de las autoridades policiacas. / Israel Lozano

Tras recibir el reporte, agentes de la Dirección de Seguridad Pública acudieron al lugar y procedieron a acordonar el área para preservar las condiciones de la escena, mientras se esperaba la intervención de la Fiscalía General del Estado de Campeche, a través de la instancia especializada en delitos contra los animales.

Los habitantes también proporcionaron las grabaciones de videovigilancia, en las que presuntamente se observa el momento en que ocurre el atropellamiento, con la finalidad de aportar elementos que permitan identificar la unidad involucrada.

Se espera que personal especializado realice las diligencias correspondientes, verifique las condiciones en las que ocurrió el hecho y recabe los indicios necesarios para la integración de la investigación.

Asimismo, las imágenes podrían resultar fundamentales para establecer las características de la camioneta, identificar a sus ocupantes y solicitar la comparecencia del conductor, a fin de que rinda su declaración sobre lo sucedido.

Noticia Destacada Tractocamión termina fuera de la vía y paraliza la circulación en la carretera Campeche-Carmen

De acuerdo con los vecinos, la intención es que el caso no quede sin esclarecer y que se determinen las responsabilidades correspondientes. Cabe señalar que en el estado de Campeche los actos de maltrato y crueldad animal pueden ser sancionados conforme a la legislación vigente, incluso con penas de prisión, dependiendo de las circunstancias y la gravedad de los hechos.

Por ello, los habitantes esperan que las autoridades den seguimiento a la denuncia y que el fallecimiento del pequeño animal sea investigado hasta sus últimas consecuencias.

JGH