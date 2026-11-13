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Campeche / Sucesos

Incendian ex taller abandonado cerca de una primaria en Fovissste Belén, Campeche

El incendio se originó entre desechos de basura en un ex taller de Fovissste Belén y amenazaba con extenderse hacia la primaria Margarita de Gortari Salinas.

Por Alejandro Pech

13 de nov de 2026

1 min

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Incendio en Fovissste Belén: pareja prende fuego a taller abandonado cerca de primaria en Campeche
Incendio en Fovissste Belén: pareja prende fuego a taller abandonado cerca de primaria en Campeche / Alejandro Pech

Pareja de malvivientes le prendieron fuego a un extaller abandonado aledaño a un terreno baldío en el Fovissste Belén.

Un Volkswagen Gol sufrió un accidente en la caseta de cobro de la autopista de Campeche.

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Esto ocurrió en la intersección de las avenidas Belén Noreste con Circuito Hollywood.

Agentes de la Policía Estatal llegaron al lugar para acordonar el área, donde el fuego generado entre desechos de basura amenazaba con extenderse cerca de la Escuela Primaria Margarita de Gortari Salinas.

Bomberos de la Secretaría de Protección Civil del Gobierno del Estado, SEPROCI, llegaron a bordo de una unidad ligera y camión cisterna para combatir y apagar el siniestro con descarga de diez mil litros de agua.

JGH

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