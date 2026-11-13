Incendian ex taller abandonado cerca de una primaria en Fovissste Belén, Campeche

Pareja de malvivientes le prendieron fuego a un extaller abandonado aledaño a un terreno baldío en el Fovissste Belén.

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Esto ocurrió en la intersección de las avenidas Belén Noreste con Circuito Hollywood.

Agentes de la Policía Estatal llegaron al lugar para acordonar el área, donde el fuego generado entre desechos de basura amenazaba con extenderse cerca de la Escuela Primaria Margarita de Gortari Salinas.

Bomberos de la Secretaría de Protección Civil del Gobierno del Estado, SEPROCI, llegaron a bordo de una unidad ligera y camión cisterna para combatir y apagar el siniestro con descarga de diez mil litros de agua.

JGH