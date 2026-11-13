Extienden el servicio del Va y Ven hacia el fraccionamiento Villas del Mayab en Mérida

La ruta R-113 66 Amapola del sistema Va y Ven comienza a brindar servicio en el fraccionamiento Villas del Mayab en Mérida este viernes 13 de noviembre, con una nueva conexión de transporte público que facilitará los traslados de sus habitantes hacia el Centro de Mérida y distintos puntos de la ciudad.

La Agencia de Transporte de Yucatán (ATY) anunció la incorporación de esta zona al recorrido, con el objetivo de acercar el servicio a las familias y mejorar sus opciones de movilidad.

Ruta R-113 66 Amapola conecta Villas del Mayab con el Centro de Mérida

El nuevo recorrido contempla el paso por el Parque Renacimiento y la calle 106, lo que permitirá a las familias de Villas del Mayab contar con una alternativa de transporte público para sus actividades cotidianas.

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Entre los puntos de interés a los que podrán acceder mediante esta conexión se encuentran el Parque de San Juan, la Ermita de Santa Isabel, el Panteón Florido y el Conalep Mérida II, entre otros destinos.

ATY supervisa el recorrido y explica el funcionamiento de Va-y-Ven

Previo a la puesta en marcha del servicio, personal técnico de la Agencia de Transporte de Yucatán realizó una visita de supervisión en el tramo correspondiente a la nueva conexión, para verificar las condiciones operativas.

Asimismo, la dependencia llevó a cabo actividades de socialización con vecinas y vecinos de Villas del Mayab, durante las cuales explicó los horarios, recorridos y métodos de pago.

También dio a conocer las principales funciones de la aplicación Va-y-Ven y los canales de Atención Ciudadana, como ChatBus, mediante los cuales los usuarios podrán consultar información, presentar solicitudes y reportar incidencias relacionadas con el servicio.

Estas son las tarifas de la ruta R-113 66 Amapola

La nueva ruta de transporte público en Villas del Mayab operará con las tarifas vigentes del sistema Va-y-Ven, de acuerdo con la Agencia de Transporte de Yucatán.

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Tarifa general: $12 pesos.

$12 pesos. Tarifa social: $5 pesos para estudiantes y personas adultas mayores.

$5 pesos para estudiantes y personas adultas mayores. Personas con discapacidad: servicio gratuito.

¿Cómo se puede pagar el transporte Va-y-Ven?

El pago de la ruta R-113 66 Amapola será completamente electrónico, por lo que los usuarios podrán utilizar diferentes alternativas para abordar las unidades.

Entre los métodos de pago disponibles se encuentran las tarjetas inteligentes Va-y-Ven, el E-ticket de la aplicación, tarjetas bancarias de crédito o débito con tecnología sin contacto, así como dispositivos móviles y relojes inteligentes compatibles.

Con esta incorporación, las familias de Villas del Mayab contarán con una nueva alternativa de movilidad para trasladarse hacia el Centro de Mérida y otros puntos de interés de la ciudad.