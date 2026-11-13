DiDi e InDrive sí entrarán en Campeche; ARTEC reconoce retrasos en su regulación

El servicio de transporte privado por aplicaciones, como DiDi e InDrive, sí entrará a operar en Campeche, pero el proceso registra "retrasos", aseguró la Agencia Reguladora del Transporte del Estado, ARTEC. El organismo confirmó además que, tras las protestas de conductores de estas plataformas, quienes exigen les permitan regularizarse y garantizarles "piso parejo", la internacional InDrive por fin se acercó a la agencia para iniciar los trámites de la concesión.

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El director general de la ARTEC, Eduardo Zubieta Marco, consideró que todavía existen dudas sobre los motivos del retraso y las condiciones para autorizar el servicio, por lo que anunció que ofrecerá una explicación pública para detallar los procedimientos, los requisitos y los tiempos previstos para la incorporación de las aplicaciones.

Afirmó que la dependencia no está en contra de estas plataformas, pero insistió en que deberán cumplir con las disposiciones del reglamento y operar bajo condiciones similares a las que se exigen a los taxistas. Argumentó que la regulación busca garantizar la seguridad de los usuarios y mantener un control sobre quiénes prestan el servicio de transporte de pasajeros.

En el caso de DiDi, indicó que mantiene conversaciones con la empresa desde hace aproximadamente un año y que incluso han alcanzado acuerdos sobre los mecanismos de incorporación y los controles que deberán aplicarse. Por ello, sostuvo que su entrada podría concretarse en cualquier momento, una vez concluidos los ajustes reglamentarios.

En contraste, reveló que InDrive apenas se acercó recientemente a la ARTEC, después de las declaraciones y manifestaciones de sus conductores. Remarcó que la regularización corresponde a las empresas, debido a que son las responsables de contratar a los operadores, por lo que no basta con que los choferes busquen incorporarse por cuenta propia.

Zubieta Marco explicó que el número de unidades autorizadas tendrá un límite y será distribuido entre las plataformas que acepten las condiciones de regularización. Aseguró que existe la posibilidad de que InDrive también participe, siempre que acepte cumplir el reglamento y los acuerdos establecidos con el Gobierno estatal.

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Mientras se define su incorporación, la ARTEC mantiene operativos para detectar vehículos que prestan el servicio sin autorización. El funcionario informó que han identificado tres unidades, las cuales fueron retenidas y sus propietarios sancionados con multas, aunque evitó revelar los montos aplicados.

El director no precisó una fecha para el inicio de operaciones de ambas plataformas y dejó pendiente la explicación pública sobre las causas de los retrasos, pese a las demandas de los conductores que reclaman condiciones equitativas frente al servicio de taxi.

JGH