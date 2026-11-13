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Sentencian a más de un año de prisión a hombre por robo en restaurante de Tzucacab, Yucatán

Daniel Alejandro M.B. fue declarado culpable de sustraer una televisión y un celular de un establecimiento en la colonia San Esteban.

Por Redacción Por Esto!

13 de nov de 2026

1 min

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Sentencian a más de un año de prisión a hombre por robo en restaurante de Tzucacab, Yucatán / Especial
Sentencian a más de un año de prisión a hombre por robo en restaurante de Tzucacab, Yucatán / Especial

Un hombre identificado como Daniel Alejandro M.B. fue sentenciado a un año, cinco meses y 29 días de prisión por el delito de robo calificado, luego de ingresar a un restaurante y sustraer diversos artículos en la colonia San Esteban, en el municipio de Tzucacab, Yucatán.

La sentencia se dictó mediante un procedimiento de juicio abreviado, celebrado ante la Juez de Control del Tercer Distrito Judicial, con sede en Tekax, después de que las partes involucradas manifestaran su conformidad con esta vía.

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De acuerdo con las pruebas presentadas por la Fiscalía General del Estado (FGE), los hechos ocurrieron el 20 de agosto de 2025, cuando el ahora sentenciado ingresó al establecimiento y se apoderó de una televisión y un teléfono celular.

Sin embargo, una testigo lo sorprendió durante el robo y solicitó el apoyo de las autoridades policiacas, cuyos elementos lograron detenerlo. El caso quedó integrado en la causa penal 107/2025.

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Además de la pena de prisión, la Juez de Control ordenó el pago de la reparación del daño, la suspensión de sus derechos políticos y una amonestación pública. También se estableció que no podrá acercarse a la víctima ni al lugar de los hechos durante tres años adicionales después de cumplir su condena.

Finalmente, las partes renunciaron a los plazos para interponer un recurso de apelación, por lo que la resolución quedó firme y causó ejecutoria durante la misma audiencia.

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