Detienen a una pareja en Nuevo Campechito por irregularidades en la compraventa de un auto

Una pareja fue detenida por la Policía Estatal en un punto de control de Nuevo Campechito, municipio de Carmen, luego de detectarse una situación irregular relacionada con la compraventa de un automóvil Volkswagen Bora.

Noticia Destacada Ataque a balazos contra carnicería en la colonia Centro; hubo más de nueve detonaciones

De acuerdo con la Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana (SPSC), los elementos de la Policía Estatal realizaban labores de vigilancia y prevención cuando interceptaron un vehículo Volkswagen Bora negro, con placas de circulación del estado de Campeche.

Durante la revisión en el punto de control, ubicado en Nuevo Campechito, los agentes detectaron una irregularidad relacionada con la compraventa de la unidad, por lo que procedieron a detener a sus dos ocupantes.

Noticia Destacada Mujer resulta apuñalada en el abdomen tras riña afuera de un OXXO en la colonia Petrolera; agresor escapó

Tanto la pareja como el automóvil fueron puestos a disposición de la Fiscalía General del Estado (FGE), instancia que se encargará de realizar las investigaciones correspondientes para esclarecer los hechos y determinar las posibles responsabilidades.