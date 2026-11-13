Mujer estadounidense murió en estacionamiento de Plaza Manere, en Conkal

Una mujer de origen estadounidense, de la tercera edad, perdió la vida este miércoles en el estacionamiento de Plaza Manere, ubicada en Conkal, a la salida hacia Mérida, luego de sentirse mal mientras viajaba en una camioneta.

El fallecimiento movilizó a paramédicos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) y del Ayuntamiento de Conkal, quienes acudieron al sitio tras recibir el reporte de una emergencia médica.

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De acuerdo con los primeros datos, la mujer viajaba como copiloto en una camioneta Ford Escape cuando comenzó a sentirse mal. Ante la situación, el conductor solicitó apoyo a los servicios de emergencia.

Al llegar, los paramédicos valoraron a la adulta mayor, pero únicamente confirmaron que ya no contaba con signos vitales.

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Tras el deceso, la zona del estacionamiento fue acordonada para permitir las diligencias correspondientes y el esclarecimiento de los hechos.

Hasta el momento, las autoridades no dieron a conocer la identidad de la mujer ni su edad exacta. Tampoco precisaron públicamente las causas de su fallecimiento.