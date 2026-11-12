Ataque a balazos contra carnicería en la colonia Centro; hubo más de nueve detonaciones

Una fuerte movilización de corporaciones policiacas y personal de la Fiscalía General del Estado se registró durante la noche en la colonia Centro, luego de que sujetos desconocidos realizaran múltiples detonaciones de arma de fuego contra la fachada de una carnicería denominada “El Jarocho Carnicerías”, ubicada sobre la calle 41, en el cruce con la calle 24, en Ciudad del Carmen.

De acuerdo con los primeros reportes, la tranquilidad de la zona se vio interrumpida repentinamente cuando vecinos del sector comenzaron a escuchar más de nueve estruendos, aparentemente provocados por disparos de arma de fuego.

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El ruido de las det onaciones generó temor entre los habitantes, quienes permanecieron resguardados por varios momentos antes de salir para verificar lo que había ocurrido.

Al asomarse, algunos vecinos observaron varios casquillos percutidos sobre el pavimento, mientras que la fachada del establecimiento comercial presentaba impactos de proyectil.

Al lugar llegaron elementos de la Dirección de Seguridad Pública. / Por Esto.

La situación fue reportada a las autoridades, por lo que elementos de la Dirección de Seguridad Pública arribaron al lugar para verificar los hechos y asegurar el perímetro.

A su llegada, los agentes localizaron los indicios balísticos y procedieron a realizar su numeración y documentación, mientras que la zona fue acordonada para evitar que personas ajenas a las diligencias contaminaran la escena.

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A pesar de lo aparatoso del ataque, no se reportaron personas lesionadas, aunque el estruendo de los disparos provocó momentos de angustia entre los habitantes y comerciantes cercanos.

Posteriormente, personal de la Fiscalía, adscrito al departamento de Delitos de Alto Impacto, se hizo cargo de las diligencias correspondientes, entre ellas el levantamiento de casquillos percutidos, la recopilación de indicios y las entrevistas necesarias para integrar la carpeta de investigación.

Personal de la Fiscalía se hizo cargo de las diligencias correspondientes. / Por Esto.

Hasta el momento, se desconocen las causas que originaron este ataque armado, así como la identidad y el paradero de los responsables.

Las autoridades ministeriales mantienen abiertas las investigaciones para esclarecer lo sucedido y determinar las circunstancias en las que fue perpetrada la agresión contra el establecimiento comercial.

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