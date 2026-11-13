Frente frío 5 provocará lluvias fuertes y actividad eléctrica en Quintana Roo este 13 de noviembre

El desplazamiento del frente frío número 5 sobre la Península de Yucatán provocará este viernes 13 de noviembre lluvias fuertes, chubascos acompañados de actividad eléctrica y cielo mayormente nublado en Quintana Roo, principalmente en los municipios del norte del estado, de acuerdo con el pronóstico meteorológico de Protección Civil.

El sistema frontal, en interacción con un canal de baja presión, ocasionará precipitaciones puntuales fuertes con acumulados de entre 25 y 50 milímetros, por lo que se prevén lluvias de distinta intensidad durante el transcurso del día. Además, podrían presentarse bancos de niebla en algunas zonas de la entidad.

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Pese a las condiciones de lluvia, el ambiente se mantendrá cálido a caluroso, con temperaturas máximas de entre 28 y 36 grados Celsius.

En Cancún se esperan valores de 30 a 32 grados, con sensación térmica de hasta 35 grados, mientras que en Isla Mujeres el termómetro podría alcanzar entre 34 y 36 grados, con sensación térmica de 38 grados.

En Playa del Carmen y Tulum se pronostican temperaturas máximas de 29 a 31 grados, mientras que en Puerto Morelos y Lázaro Cárdenas podrían alcanzar entre 30 y 34 grados. Para el sur del estado, en Chetumal y Bacalar se esperan máximas de 30 a 32 grados Celsius.

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Respecto a las condiciones del viento, se prevén corrientes del norte y noreste de 15 a 25 kilómetros por hora, con rachas más fuertes que podrían alcanzar los 40 kilómetros por hora en las zonas costeras. Asimismo, se pronostica oleaje de entre uno y dos metros de altura.

Ante estas condiciones, se recomienda a la población tomar precauciones por las lluvias, posibles descargas eléctricas, bancos de niebla y rachas de viento, especialmente al realizar actividades al aire libre o trasladarse por carretera.