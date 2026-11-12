Mujer resulta apuñalada en el abdomen tras riña afuera de un OXXO en la colonia Petrolera; agresor escapó

Una intensa movilización policiaca y de cuerpos de emergencia se registró en la colonia Petrolera, en Ciudad del Carmen, luego de que se reportara a una mujer lesionada con arma blanca a las afueras de una tienda OXXO, ubicada sobre la avenida Concordia, en el cruce con la calle 60. La víctima presentaba una herida en el abdomen, presuntamente provocada durante una riña con otro hombre.

De acuerdo con la información recabada en el lugar, los hechos se originaron cuando la mujer se encontraba acompañada de su pareja y ambos habrían sostenido una discusión con otro individuo.

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Lo que comenzó como un intercambio de palabras e insultos fue subiendo de tono hasta convertirse en una confrontación física, en la que los involucrados comenzaron a agredirse y golpearse.

Durante el altercado, uno de los participantes presuntamente sacó un arma blanca y atacó a la mujer, asestándole una puñalada en el abdomen. Tras la agresión, el responsable se retiró rápidamente del sitio para evitar ser detenido, mientras que la lesionada quedó tendida sobre la vía pública, con una considerable pérdida de sangre y siendo auxiliada por su pareja.

Uno de los participantes presuntamente sacó un arma blanca y atacó a la mujer. / Por Esto.

El reporte generó la movilización de elementos de la Dirección de Seguridad Pública, quienes arribaron para tomar conocimiento de lo sucedido y recabar información sobre las circunstancias de la agresión. Sin embargo, pese a la intervención policial, no se reportaron personas detenidas, ya que el presunto responsable logró darse a la fuga.

Minutos después llegaron paramédicos de la Cruz Roja Mexicana, quienes brindaron los primeros auxilios a la mujer. Debido a la herida que presentaba y a la hemorragia, le colocaron un vendaje en la zona abdominal para intentar contener el sangrado y posteriormente la trasladaron a un hospital para recibir atención médica especializada. Hasta el momento se desconocía la gravedad de la lesión y su estado de salud.

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En medio de la movilización, la pareja de la víctima manifestó su enojo y lanzó amenazas directas contra el presunto agresor, asegurando que no dejaría pasar lo ocurrido y que tendría que responder por la agresión.

Ante esta situación, los elementos policiacos lo exhortaron a evitar cualquier confrontación y acudir ante la Fiscalía General del Estado para presentar la denuncia formal correspondiente, a fin de que las autoridades ministeriales investiguen los hechos y procedan legalmente contra quien resulte responsable.

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