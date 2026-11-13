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Profeco admite quejas contra Nacional Monte de Piedad en Campeche, pero desconoce las cifras

La titular de Profeco reconoció que existen reclamos contra el Nacional Monte de Piedad por préstamos e intereses, pero no precisó cuántas quejas han recibido ni resuelto.

Por Redacción Por Esto!

13 de nov de 2026

2 min

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María Eugenia Enríquez Reyes, titular de la dependencia en la Zona Sur Sureste, admitió la existencia de reclamaciones.
María Eugenia Enríquez Reyes, titular de la dependencia en la Zona Sur Sureste, admitió la existencia de reclamaciones. / Por Esto!

Sin saber cuántas quejas han recibido, cuántas han atendido y cuántas se han resuelto, la titular de la Oficina de Representación de la Defensa del Consumidor en la Zona Sur Sureste, María Eugenia Enríquez Reyes, reconoció que existen reclamos contra el Nacional Monte de Piedad y otras empresas, pero no pudo dar cifras sobre los casos ni los resultados de la atención a los afectados.

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Ante las inconformidades de los usuarios por las condiciones de los préstamos y el aumento de los intereses, la funcionaria únicamente reconoció que tienen quejas registradas contra la institución prendaria, aunque no precisó cuántas personas han acudido a Profeco para denunciar problemas con sus créditos o recuperar las prendas que dejaron en garantía.

Enríquez Reyes aseguró que los casos se encuentran en atención y explicó que algunos consumidores buscan reactivar sus préstamos, recuperar sus garantías o resolver los problemas que tienen con las empresas donde empeñaron sus pertenencias.

Sin embargo, a pregunta expresa de cuántas quejas han llegado formalmente a expediente y cuántas han logrado resolver mediante conciliación, no pudo ofrecer un balance. Se limitó a responder que cada caso es diferente y que algunos se solucionan mediante acuerdos, mientras otros son atendidos directamente por las empresas.

La titular de Profeco tampoco detalló cuántos consumidores consiguieron recuperar sus prendas, cuántos lograron reactivar sus préstamos o cuántos continúan con problemas ante el Monte de Piedad. Aunque reconoció que existen reclamaciones, no dio información que permita conocer el tamaño del problema ni los resultados de las intervenciones de la dependencia.

JGH

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