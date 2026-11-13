Joaquín Díaz Mena asegura que sigue firme la relación con el Ayuntamiento de Mérida

El gobernador de Yucatán, Joaquín Díaz Mena, ofreció una disculpa a la alcaldesa de Mérida, Cecilia Patrón Laviada, luego de que no fuera invitada a la inauguración de la Feria Yucatán Xmatkuil 2026, situación que atribuyó a un error involuntario de su equipo de trabajo.

Durante el arranque del Buen Fin 2026, realizado este viernes en la tienda Gran Chapur de Mérida, el mandatario abordó la omisión y reconoció públicamente que la presidenta municipal no recibió invitación para asistir a la ceremonia inaugural de la feria, uno de los principales eventos del estado.

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Díaz Mena asumió la responsabilidad por lo sucedido y expresó sus disculpas a Cecilia Patrón, al señalar que la falta de invitación no fue intencional. De esta manera, se refirió a la situación que generó comentarios por la ausencia de la alcaldesa en el acto inaugural de Xmatkuil.

Díaz Mena reafirma coordinación con Cecilia Patrón

El gobernador también aseguró que la relación institucional entre el Gobierno del Estado y el Ayuntamiento de Mérida se mantiene firme, por lo que continuará trabajando de manera cercana y coordinada con la administración municipal.

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Asimismo, sostuvo que el diálogo institucional debe prevalecer por encima de cualquier desencuentro, al señalar que la colaboración entre ambos niveles de gobierno es importante para atender las necesidades de las familias yucatecas.

La disculpa pública ocurrió durante el evento de inicio del Buen Fin 2026, al que también asistió Cecilia Patrón Laviada, junto con empresarios y autoridades estatales.