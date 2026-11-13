Vila Dosal descarta alianza del PAN con MC y revela que 10 perfiles buscan la gubernatura de Campeche

El exgobernador de Yucatán y actual senador de la República, Mauricio Vila Dosal, descartó una posible alianza electoral entre el Partido Acción Nacional, PAN, y Movimiento Ciudadano, MC, rumbo al Proceso Electoral 2026 y 2027, al asegurar que ambos partidos han fijado su postura de no competir juntos a nivel nacional. En contraste, afirmó que con el Partido Revolucionario Institucional, PRI, existe disposición para construir una coalición, pues "la puerta está abierta" y ya hay conversaciones en el ámbito federal.

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Durante su visita a Campeche, donde acudió por instrucciones del dirigente nacional panista, Jorge Romero Herrera, para promover el proyecto Soluciones para México, el legislador aclaró que la posibilidad de establecer alianzas en las Entidades Federativas dependerá de las condiciones políticas de cada Estado. Precisó que será el Comité Ejecutivo Nacional, CEN, del PAN el que determine, a partir de las solicitudes de los comités estatales y de un análisis sobre su viabilidad, con qué partidos podrían establecer acuerdos electorales.

Vila Dosal sostuvo que no se tomarán decisiones únicamente por conveniencia partidista, sino considerando si una coalición representa una alternativa para la ciudadanía y permite mejores resultados electorales y opciones de gobierno. Así, aunque existe apertura hacia el PRI, no confirmó que necesariamente se concrete una alianza en Campeche, donde el panismo atraviesa una etapa de reconstrucción y busca recuperar presencia política y representación en ayuntamientos y congresos.

Sobre el escenario local, informó que el PAN ya abrió su convocatoria para aspirantes a la gubernatura de Campeche y que, de acuerdo con lo informado por la dirigencia estatal, existen 10 perfiles registrados, entre militantes y ciudadanos sin trayectoria partidista. No obstante, puntualizó que la definición de candidaturas corresponde a otras áreas del CEN y se dará a conocer en los próximos meses.

El senador, quien aseguró que no tiene aspiraciones políticas inmediatas y que permanecerá en su cargo hasta 2030, afirmó que su responsabilidad actual es fortalecer al PAN en el país. También rechazó que su partido busque favorecer electoralmente a otra fuerza política al competir por separado y sostuvo que Acción Nacional pretende consolidarse como una alternativa propia rumbo a las elecciones de 2027.

JGH