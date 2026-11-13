Presidenta Sheinbaum Pardo descarta conflicto con EU por caso CIA en Chihuahua; exige respeto a la soberanía de México

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, descartó que las investigaciones sobre la presunta participación de agentes de la CIA en operaciones de seguridad en Chihuahua provoquen un conflicto diplomático con Estados Unidos, aunque reiteró que cualquier funcionario extranjero debe respetar las leyes mexicanas.

Durante su conferencia matutina en Palacio Nacional, la mandataria aseguró que el Gobierno estadounidense conoce las disposiciones que regulan la presencia y las actividades de sus agentes en territorio nacional.

"Tiene que cumplir necesariamente con la Constitución mexicana", sostuvo la presidenta, al referirse a la colaboración bilateral en materia de seguridad.

¿Qué dijo Sheinbaum sobre la presencia de la CIA en Chihuahua?

La mandataria explicó que las autoridades estadounidenses conocen las restricciones establecidas en la Constitución y la Ley de Seguridad Nacional para sus funcionarios.

Al ser cuestionada sobre posibles tensiones diplomáticas derivadas de las investigaciones, Sheinbaum respondió: "No, porque está hablado con el Gobierno de Estados Unidos".

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Asimismo, solicitó al Gabinete de Seguridad presentar información sobre los antecedentes de Guillermo Arturo Zuany Portillo, exfiscal especializado en Operaciones Estratégicas y Antisecuestro de Chihuahua.

La presidenta pidió esclarecer sus presuntos vínculos con organizaciones delictivas, su relación con agencias estadounidenses y su ubicación actual.

¿Qué relación tiene Guillermo Zuany con la CIA?

Las declaraciones de Sheinbaum ocurren después de que The New York Times publicó una investigación sobre la presunta participación de Zuany Portillo en la coordinación de actividades de agentes de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) en Chihuahua.

Según el reporte periodístico, el exfuncionario habría facilitado la presencia de agentes estadounidenses en operaciones de seguridad realizadas en la entidad.

La investigación también señaló que Zuany estaría bajo protección del Gobierno de Estados Unidos, información que Sheinbaum no confirmó y sobre la cual solicitó un informe a las autoridades correspondientes.

Caso CIA en Chihuahua: ¿qué pasó con César Jáuregui?

Las investigaciones también involucran al exfiscal general de Chihuahua, César Jáuregui Moreno, quien enfrenta un proceso judicial por presuntos delitos relacionados con la participación de agentes extranjeros en territorio mexicano.

Sheinbaum señaló que la Fiscalía le informó sobre la consideración de la reforma al artículo 40 constitucional dentro de la acusación por traición a la patria.

Por su parte, la Fiscalía de Chihuahua rechazó que existan elementos que acrediten que la gobernadora María Eugenia Campos conociera o autorizara la intervención de agentes estadounidenses.

La presidenta insistió en que corresponde a las autoridades competentes esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades, mientras que la cooperación en seguridad con Estados Unidos debe mantenerse dentro del marco jurídico mexicano.

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