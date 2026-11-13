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Campeche / Sucesos

Conductor atropella a un motociclista y huye en el Periférico de Campeche

Un motociclista circulaba en el Periférico Pablo García I. Montilla de Campeche cuando fue atropellado por un conductor.

Por Alejandro Pech

13 de nov de 2026

1 min

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El motociclista presentó golpes tras ser atropellado por el conductor del auto
El motociclista presentó golpes tras ser atropellado por el conductor del auto / Alejandro Pech

Un joven motociclista fue atropellado y abandonado a su suerte por un automovilista que se dio a la fuga en el Periférico Pablo García I. Montilla de Campeche con cruce de la avenida Lázaro Cárdenas.

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El accidente ocurrió a las ocho y media de la mañana que el guiador de la moto Italika 200 azul con negro iba en dirección de la unidad habitacional Siglo XXI hacia el poblado de Lerma.

Cuando por la izquierda fue impactado por el conductor de un vehículo blanco, cuyo conductor al rebasar se dio a la fuga.

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El lesionado fue auxiliado por otros ciudadanos y un motociclista que ayudo a levantarlo en espera que lleguen familiares para ayudar a retirarlo.

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