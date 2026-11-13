Conductor atropella a un motociclista y huye en el Periférico de Campeche

Un joven motociclista fue atropellado y abandonado a su suerte por un automovilista que se dio a la fuga en el Periférico Pablo García I. Montilla de Campeche con cruce de la avenida Lázaro Cárdenas.

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El accidente ocurrió a las ocho y media de la mañana que el guiador de la moto Italika 200 azul con negro iba en dirección de la unidad habitacional Siglo XXI hacia el poblado de Lerma.

Cuando por la izquierda fue impactado por el conductor de un vehículo blanco, cuyo conductor al rebasar se dio a la fuga.

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El lesionado fue auxiliado por otros ciudadanos y un motociclista que ayudo a levantarlo en espera que lleguen familiares para ayudar a retirarlo.