Ignora la Secretaría de Salud en Campeche contagio de neumococo confirmado por el Sinave

La Secretaría de Salud (Ssa) del Estado desconoce los detalles del primer caso de enfermedad invasiva por neumococo reportado en Campeche por la autoridad sanitaria federal, correspondiente a una mujer, pues hasta el momento no cuenta con información sobre su edad, municipio de procedencia ni antecedentes de enfermedades crónicas o comorbilidades.

El secretario estatal de Salud, Orlando Alvarado Rivadeneyra, reconoció que tampoco tiene identificado el lugar donde se confirmó el contagio, por lo que solicitará información para investigar las circunstancias en las que se presentó el caso, luego de que este padecimiento volviera a registrarse en la Entidad después de al menos 12 años.

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El funcionario consideró que la infección pudo estar relacionada con una complicación hospitalaria, particularmente en pacientes que desarrollan neumonía y requieren atención en unidades de cuidados intensivos, donde existe la posibilidad de adquirir una infección por neumococo.

Al ser cuestionado sobre si este primer registro debe generar alertas sanitarias por tratarse de una enfermedad transmisible, Alvarado Rivadeneyra reconoció que existe riesgo de contagio, aunque sostuvo que este se presenta principalmente en el entorno hospitalario. Por ello, señaló que revisarán el reporte federal para conocer las condiciones específicas de la paciente.

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Pese a la falta de información sobre la mujer diagnosticada, el titular de la Ssa aseguró que se reforzarán las acciones preventivas, como ocurre cada año durante la temporada invernal, cuando se intensifica la vigilancia de las enfermedades respiratorias en el Estado.

Hasta el momento, la dependencia estatal no ha precisado si la paciente presenta alguna comorbilidad, dónde reside, en qué unidad médica fue atendida ni si continúa hospitalizada o ya se recuperó. Estos datos permitirían conocer mejor las circunstancias del caso y determinar si existe algún riesgo adicional para la población campechana.