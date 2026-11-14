Fue a tramitar placas y termina detenido en Campeche: camioneta tenía reporte de robo en Jalisco

Un hombre que acudió a realizar un trámite vehicular terminó detenido por agentes de la Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana en las instalaciones de Placas y Licencias, ubicadas en la colonia Los Laureles de Campeche, luego de que se descubriera que la camioneta en la que viajaba tenía el número de serie alterado y contaba con reporte de robo en Jalisco.

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El aseguramiento ocurrió cuando el sujeto presentó una camioneta Honda CR-V, color blanco, para su verificación. Al revisar la unidad en el sistema REPUVE, el personal detectó inconsistencias en la identificación vehicular, pues los dígitos visibles no correspondían con las características de fábrica del automóvil.

Tras rastrear el número de serie original en las plataformas oficiales, se confirmó que la camioneta había sido robada en el estado de Jalisco desde el 5 de enero de 2023.

Ante la evidencia, los elementos policiacos procedieron a la detención del conductor por su probable participación en el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita. Tanto el detenido como la unidad asegurada fueron puestos a disposición del Ministerio Público, instancia que se encargará de integrar la carpeta de investigación y definir su situación legal.

JGH