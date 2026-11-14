El Buen Fin 2026: alertan por páginas falsas de tiendas que roban datos bancarios y dinero

El crecimiento de las compras en línea durante El Buen Fin también representa un escenario favorable para los ciberdelincuentes, quienes aprovechan el interés de los consumidores por encontrar descuentos para crear páginas falsas que imitan a reconocidas tiendas y establecimientos comerciales.

Especialistas en delitos ciberneticos alertan sobre el incremento de estas prácticas y señalan que una de las modalidades más recurrentes consiste en clonar plataformas de comercios legítimos para ofrecer productos y membresías con precios considerablemente inferiores a los habituales.

En estos casos, los usuarios pueden creer que realizan una compra segura, cuando en realidad ingresan a sitios fraudulentos donde entregan información personal y bancaria. En muchos casos, los consumidores pierden su dinero sin recibir los artículos que adquirieron.

Inteligencia Artificial facilita la creación de páginas fraudulentas

Asimismo, advierten que estas prácticas representan un riesgo mayor debido al uso de herramientas de Inteligencia Artificial (IA), que permiten desarrollar sitios web y contenidos con una apariencia cada vez más similar a la de las plataformas comerciales auténticas.

Además de las pérdidas económicas por compras inexistentes, los delincuentes pueden obtener información de tarjetas bancarias, cuentas y membresías, datos que posteriormente podrían utilizar para realizar operaciones sin autorización de sus propietarios.

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Se señala además que la difusión de promociones engañosas mediante redes sociales y aplicaciones de mensajería dificulta que los consumidores detecten los posibles fraudes.

¿Cómo evitar fraudes durante El Buen Fin?

Otro problema identificado es la falta de estadísticas específicas sobre los delitos cometidos en plataformas digitales, situación que complica conocer la dimensión de fenómenos como el robo de identidad, la clonación de sitios web, las extorsiones y los fraudes electrónicos.

Ante este panorama, se recomienda extremar precauciones antes de realizar cualquier compra por internet durante la temporada de descuentos.

Entre las principales medidas preventivas destacan:

Revisar cuidadosamente el dominio y la dirección electrónica de las tiendas.

Confirmar que las promociones aparezcan en los canales oficiales del establecimiento.

Desconfiar de descuentos excesivamente atractivos o precios muy por debajo del mercado.

Verificar los datos de contacto de la plataforma antes de realizar un pago.

Evitar proporcionar información personal o bancaria en sitios cuya autenticidad no esté comprobada.

En este Buen Fin, ¡compra en línea con seguridad! Ante cualquier anomalía, denuncia al 089 o reporta al 911. #LaTierraQueNosUne https://t.co/HjurZNbG7y — Gobierno de Morelos (@GobiernoMorelos) November 14, 2026

Y en jornadas comerciales como El Buen Fin, se debe insistir en verificar la legitimidad de las páginas antes de compartir información financiera puede evitar pérdidas económicas y proteger el patrimonio de los consumidores.

IO