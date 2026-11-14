“En la comunidad de Katab los campesinos estamos tristes y desesperados porque en este año por falta de lluvias y la prolongada sequía, los cultivos de maíz se perdieron y nos quedamos sin dinero, ya que todos nuestros ahorros lo invertimos en la siembra”, señaló el productor Francisco Cauich, quién sembró 32 hectáreas con una inversión de casi 400,000 pesos, todo lo perdió.

En esta ciudad al ser abordado por el Por Esto, el agricultor mencionó que los campesinos que sembraron en el mes de julio perdieron todos sembradíos porque no llovió casi nada, debido a la intensa y prolongada sequía, lo cual afectó no solo a los productores de la comunidad de Katab sino también de varias localidades.

Sequía deja pérdidas de 400 mil pesos a campesino de Katab, Hopelchén

Señaló que, cuando empezó a llover en esa región fue demasiado tarde para la primera siembra, y los agricultores optaron por rastrear de nuevo sus tierras y realizaron una segunda siembra en el mes de agosto y parte de septiembre, y es ahí donde van a tener una regular, y cuyo dinero que obtengan será para pagar sus deudas.

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“En lo personal, yo sembré 32 hectáreas en el mes de julio y lo perdí todo por las causas antes señalados, y en una segunda siembra que hice en el mes de agosto solo pude trabajar cuatro hectáreas, y es ahí donde tendré una regular cosecha de maíz y espero obtener unas cuatro toneladas por hectárea, añadió.

Dijo que, invirtió unos 12,000 pesos por hectárea en la primera siempre y gastó casi 400,000 pesos en total, dinero que tenía ahorrado y pues también trabaja la apicultura, y de su venta de miel que realizó en los primeros cinco meses del año, de ahí tomó para poder sembrar su maíz, que al final perdió sus cultivos.

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Don Francisco quién tiene más de 65 años de edad, dijo que el maíz que obtendrá de su segunda siembra la gran mayoría servirá para el consumo de su hogar, pues al menos tendrá tortilla en su mesa, y ese fue el objetivo de realizar una segunda siembra.

Así mismo, dijo que a la vez se siente triste, preocupado y desesperado a la vez, porque no tendrá dinero para volver a trabajar las tierras el próximo año, ya que cultivar maíz es muy costos, al tiempo que indicó que no aseguró sus cultivos de maíz simple y sencillamente porque no le alcanzó el dinero.

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Agregó que, se inscribió al Programa del Seguro Agricola Catastrófico de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader), y ojalá el gobierno federal lo apoye.

“Así como estoy yo de preocupado porque perdí mis primeras siembras, así están muchos campesinos de mi pueblo porque los siniestros fueron parejos por falta de lluvias y la intensa sequía que hubo en los mecanizados”, concluyó.