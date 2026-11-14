La madrugada de este sábado se registró un incendio al interior de un domicilio ubicado en la Supermanzana 219 de Cancún, donde una camioneta que se encontraba estacionada terminó convertida en pérdida total, luego de que las llamas se extendieran hacia algunas áreas de la vivienda. El siniestro provocó la movilización de bomberos, policías y personal de Protección Civil, quienes trabajaron durante aproximadamente dos horas para controlar la situación. Afortunadamente, los habitantes lograron salir a tiempo y no se reportaron personas lesionadas.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 2:30 de la madrugada, cuando a través del número de emergencias 911 se recibió el reporte de un vehículo incendiándose dentro de una propiedad. Ante la situación, personal del complejo de seguridad C5 activó los protocolos de atención y coordinó el desplazamiento de elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos, Policía Municipal, Protección Civil y paramédicos.

Incendio consume camioneta y afecta vivienda en la Supermanzana 219 de Cancún

Al llegar a la manzana 37 de la citada Supermanzana, los cuerpos de emergencia confirmaron que se trataba de una camioneta tipo Voyager que estaba siendo consumida por el fuego. Sin embargo, la situación era más complicada de lo que inicialmente se había reportado, pues las llamas ya habían alcanzado parte de la vivienda, específicamente el área de la cocina y una de las habitaciones.

De inmediato, los bomberos comenzaron las maniobras para combatir el incendio y evitar que se extendiera hacia otras partes del inmueble o propiedades cercanas. Mientras unos elementos trabajaban para sofocar las llamas, otros se encargaron de revisar las áreas afectadas y verificar que no existiera algún riesgo adicional para las personas que se encontraban en el lugar.

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De acuerdo con los primeros datos recabados, una persona que se identificó como familiar del propietario explicó a las autoridades que este último se encontraba fuera de la ciudad al momento de los hechos. Asimismo, señaló que desconocían qué pudo haber provocado el incendio, pues todo ocurrió mientras los habitantes del domicilio se encontraban descansando.

La persona relató que comenzaron a percibir un fuerte olor a quemado, por lo que salieron de la habitación para revisar qué estaba sucediendo. Fue entonces cuando descubrieron que la camioneta estacionada al interior de la propiedad estaba envuelta en llamas y que el fuego comenzaba a propagarse hacia la vivienda.

Incendio consume camioneta y afecta vivienda en la Supermanzana 219 de Cancún

Ante el peligro, los ocupantes salieron del inmueble para ponerse a salvo y solicitaron apoyo a sus vecinos, quienes realizaron el reporte correspondiente al número de emergencias. Esta situación permitió que los cuerpos de rescate fueran movilizados oportunamente para atender el siniestro.

Las labores de los bomberos se prolongaron por cerca de dos horas, tiempo durante el cual consiguieron controlar y extinguir el fuego. Posteriormente, realizaron trabajos de ventilación para retirar el humo que permanecía acumulado en el interior de la propiedad, además de revisar las zonas afectadas para descartar que existieran puntos de calor que pudieran provocar una nueva propagación.

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En cuanto a los daños, trascendió que la camioneta Voyager quedó completamente destruida, por lo que fue considerada pérdida total. Además, el fuego alcanzó un refrigerador, una televisión y diversos electrodomésticos que se encontraban en el área de la cocina, así como parte de la estructura y mobiliario de las habitaciones afectadas.

Paramédicos que acudieron al lugar brindaron atención a los habitantes del domicilio para descartar complicaciones derivadas de la emergencia, sin que fuera necesario trasladarlos a un hospital. De esta manera, se confirmó que el incidente dejó únicamente pérdidas materiales y que las personas que se encontraban dentro de la vivienda consiguieron salir antes de que el fuego se extendiera.

Hasta el momento se desconoce qué originó el incendio y tampoco se ha establecido el monto de las pérdidas económicas. Serán las autoridades correspondientes las encargadas de realizar las investigaciones para determinar cómo comenzó el fuego y cuáles fueron las circunstancias que lo provocaron.