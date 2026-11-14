Champotoneros aprovechan descuentos del Buen Fin; refrigeradores y estufas lideran las compras

Aunque con moderada movilidad, algunos consumidores comenzaron a recorrer establecimientos para adquirir artículos del hogar y aprovechar los descuentos que ofrecen los negocios como parte de la campaña comercial del Buen Fin, en Champotón.

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Abordada en las afueras de conocida tienda comercial, la señora Virna Méndez Cauich comentó que adquirió un refrigerador con un buen descuento.

“Era una compra que ya tenía programada y pues aproveché esta fecha para adquirir un refrigerador. Costaba 10 mil pesos, me lo llevé en 7 mil pesos”, añadió.

Los establecimientos locales ofrecen diversos descuentos como parte de esta jornada comercial. / Jorge May

Esta campaña comercial también está beneficiando a personas encargadas de brindar fletes a domicilio.

“Llevo cinco fletes en lo que va de este sábado”, comentó Alejandro Rodríguez Guzmán, mejor conocido como Sisi.

Entre los artículos que están teniendo cierta demanda se encuentran los productos para el hogar, como televisores de plasma, refrigeradores y estufas.

JGH