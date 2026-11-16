La caída de un gajo de palmera provocó un cortocircuito que dejó sin electricidad a una manzana del barrio Santa Ana, lo que generó preocupación entre las familias afectadas por la interrupción del servicio.

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El incidente ocurrió en los cruces de las calles Perú, Veracruz y Argentina, donde decenas de familias permanecían a la espera de la llegada de personal de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) para atender la falla.

Mientras tanto, los vecinos temen que sus alimentos almacenados en los refrigeradores se echen a perder debido a la falta de energía eléctrica, por lo que esperan que el servicio sea restablecido a la brevedad.

De acuerdo con lo ocurrido, fueron seis cuchillas las que se botaron de dos postes, además de un transformador ubicado en la calle Veracruz, como consecuencia del cortocircuito ocasionado por la caída del gajo de palmera.

JGH