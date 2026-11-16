Las mototaxis, también conocidas como 'pochimóviles', comenzaron a operar en la capital campechana sin autorización, por lo que la Agencia Reguladora del Transporte del Estado (ARTEC) alertó sobre la prestación ilegal de este servicio y exhortó a la ciudadanía a no utilizar estas unidades, al representar un riesgo para los usuarios y contravenir las disposiciones de la Ley de Movilidad y Seguridad Vial del Estado.

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El director general del organismo, Eduardo Zubieta Marco, confirmó que han detectado el inicio de operaciones de estas unidades en la ciudad, donde, al igual que ocurre en Ciudad del Carmen, algunas personas están comenzando a ofrecer transporte de pasajeros mediante motocicletas adaptadas, pese a que esta modalidad no está permitida en las cabeceras municipales donde existe el servicio de taxis.

Ante esta situación, hizo un llamado a las autoridades de la Alcaldía de Campeche para impedir que los 'pochimóviles' se extiendan en la ciudad, al considerar que los ayuntamientos son los primeros respondientes y tienen mayor facilidad para intervenir directamente en sus territorios.

El funcionario advirtió también a quienes están adquiriendo estas unidades con la intención de prestar el servicio que se abstengan de hacerlo, pues la legislación establece restricciones para esta modalidad de transporte en lugares donde existe la posibilidad de contar con el servicio de taxis convencionales.

Asimismo, pidió a los ciudadanos no abordar estas unidades, pues, además de tratarse de una actividad fuera de la legalidad, su utilización implica riesgos para los pasajeros al operar al margen de las disposiciones que regulan el transporte público.

MOTOS DE INDRIVE Y DIDI TAMBIÉN DEBEN REGULARIZARSE

Por otra parte, Zubieta Marco aclaró que las motocicletas que prestan servicio de transporte mediante plataformas digitales, como inDrive y DiDi, sí están permitidas, pero bajo las mismas condiciones que los automóviles que trabajan con estas aplicaciones, por lo que no deben confundirse con los pochimóviles que ofrecen traslados de manera irregular.

Finalmente, indicó que la ARTEC mantiene coordinación con las corporaciones policiacas para realizar operativos de vigilancia y atender posibles irregularidades, aunque insistió en que corresponde también a las autoridades municipales actuar para evitar que esta modalidad de transporte se consolide en la capital del estado.

JGH