Un hombre fue captado por una cámara de vigilancia cuando presuntamente intentaba ingresar a una vivienda de la colonia Bellavista, en la capital campechana, durante la mañana del domingo 15 de noviembre, alrededor de las 6:30 horas. El sujeto aparentemente portaba un machete, lo que aumentó la preocupación de los vecinos.

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De acuerdo con las imágenes difundidas, el individuo se aproximó al predio y, para evitar ser identificado, se quitó la camisa y la utilizó para cubrirse el rostro. Además, llevaba un objeto que aparenta ser un arma blanca, posiblemente un machete.

Sin embargo, al acercarse a la vivienda habría sido detectado, por lo que optó por retirarse del lugar sin conseguir ingresar al inmueble.

Tras lo ocurrido, vecinos compartieron el video en redes sociales para alertar a los habitantes de la colonia y pedir que extremen precauciones ante la presencia de este individuo, principalmente por la posibilidad de que esté relacionado con otros intentos de ingreso a viviendas.

De acuerdo con los comentarios de residentes de la zona, presuntamente no sería la primera ocasión en que el hombre intenta ingresar a esta propiedad, situación que ha generado mayor preocupación, debido a que ahora fue captado durante la mañana, cuando hay movimiento de personas en las calles.

Los habitantes esperan que las imágenes permitan reconocer al sujeto y prevenir nuevos incidentes, además de que las autoridades correspondientes puedan tomar conocimiento de los hechos y reforzar la vigilancia en este sector de la ciudad.

JGH