Paola Dalay sorprendió este lunes 16 de noviembre al enviar un mensaje después de que se filtrará un video en donde supuestamente besa a César Romo. Estos clips se difundieron previo a que se confirmará su superación de José Eduardo Derbez; generando curiosidad entre sus seguidores y usuarios de redes.

Debido al video que se filtró y que reavivó las especulaciones sobre una supuesta infidelidad, los usuarios y fanáticos cuestionaron a la también modelo. Por esto, la creadora de contenido usó sus redes sociales para enviar un contundente mensaje relacionado a estos videos y la relación con César Romo.

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¿Qué dijo Paola Dalay sobre su supuesta relación con César Romo?

A través de una dinámica de preguntas y respuestas en su cuenta de Instagram, una usuaria le solicitó a la influencer publicar una fotografía junto a su nueva pareja con la petición: “foto con el novio”. Ante el cuestionamiento, Dalay respondió de manera directa y tajante para frenar los rumores sobre un compromiso formal: “No hay novio todavía”.

De esta manera la creadora de contenido dejó en claro que, pese a sus salidas públicas, continúa sin tener una relación formalizada. De igual manera busca terminar con los rumores de una supuesta infidelidad hacia el hijo de Eugenio Derbez y Victoria Ruffo con César Romo.

Paola Dalay niega tener pareja en redes sociales. / Instagram: paodalay_2203

A pesar de las críticas recientes en redes sociales, el vínculo entre Dalay y Romo ha comenzado a mostrarse de forma más abierta en el entorno digital. Apenas este fin de semana, el futbolista comentó con la palabra “Guapísima” una fotografía publicada por la creadora de contenido, a lo que ella respondió con emoticones de corazón.

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