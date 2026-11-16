Hace poco, Carlos Rivera se convirtió en la sensación de la industria musical, pues el cantante se mostró muy feliz y emocionado por su primera nominación al Grammy 2027.

A través de redes sociales, el cantante compartió un mensaje de agradecimiento por su álbum ¡Vida México!, el cual se encuentra nominado en las categorías de Mejor Álbum de Música Mexicana (incluido Tejano) en la edición 2027.

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Carlos Rivera lanza emotivo mensaje por su nominación al Grammy 2027

Este material habla sobre temas de la identidad de nuestro país, tiene toques de mariachi y canciones que rinden homenaje a nuestras tradiciones, también destacó que todo esto es por el trabajo que ha hecho con su equipo de trabajo.

“Dios es grande y misericordioso. No puedo creer esta noticia. Mi primera nominación a los @grammys con un álbum que celebra nuestra cultura y nuestras tradiciones a través de las canciones y sonidos de mariachi”

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También destacó que todo el material es el trabajo de productores y compositores mexicanos, junto con otras colaboraciones que terminan de dar forma al disco.

“Está construido por el talento de grandes productores y compositores de nuestro país, además de colaborar con artistas que es un sueño juntarlos en un sólo álbum”

No dudó en lanzar un consejo para todos sus seguidores para que sigan luchando por sus sueños.

“Los sueños que se trabajan con el corazón están destinados a cumplirse... ¡QUE NADIE TE DIGA QUE NO PUEDES!“

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