Debido a que no había amenaza de lluvia, por fin se llevó a cabo la tradicional procesión al santo patrono San Diego de Alcalá en la tierra de los Osos, y es que el pasado viernes 13 de noviembre solo se llevó a cabo la santa misa, mientras que la procesión se suspendió ante la fuerte amenaza de Chak, por lo que al culminar la ceremonia religiosa se ingresó la imagen del santo patrono a la parroquia, donde se llevó a cabo su veneración por la feligresía que llegó ese día.

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Previo a la repentina procesión, se llevó a cabo la misa de salida del gremio de don Hermelindo Huchín, el cual fue oficiado por el párroco de esta casa pastoral, Eliodoro, para que después se procediera con la procesión del santo patrono por las principales calles de esta ciudad, donde se llevó a cabo el recorrido acompañado por los estandartes de los diferentes gremios de esta fiesta patronal en honor al santo patrono.

Oficialmente la procesión debió ser este viernes, pero ante las inclemencias del tiempo se suspendió y solo se llevó a cabo la ceremonia religiosa; esto debido a que Chak amenazaba por momentos, se decidió no exponer al santo patrono, así lo mencionó el párroco tras su misa de este lunes, donde al culminar la misa del gremio del señor Hermelindo Huchín se procedió a sacar al santo patrono para su procesión, esto con la poca feligresía que asistió a misa; sin embargo, se realizó su recorrido ante los rayos candentes del sol del mediodía.

Las actividades gremiales continuarán debido a que aún quedan más de 15 gremios que siguen en turno para su celebración, por lo que la fe cristiana está más fuerte que nunca, mencionó el párroco tras finalizar el recorrido del santo patrono, que está de fiesta desde el pasado 3 de noviembre y que finalizará el próximo 3 de diciembre con la subida del santo patrono San Diego de Alcalá a su nicho.

JGH