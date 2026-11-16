Un aparatoso accidente de tránsito registrado sobre la avenida Puerto de Campeche, en el cruce con la calle Río Mamantel, en la colonia La Rivera, en Ciudad del Carmen, dejó como saldo a un joven motociclista lesionado, luego de impactarse violentamente contra un automóvil particular que presuntamente le bloqueó el paso cuando circulaba por dicha vialidad. El percance generó la movilización de cuerpos de emergencia y complicaciones momentáneas a la circulación vehicular.

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De acuerdo con los primeros datos recabados en el lugar, el joven se desplazaba a bordo de una motocicleta de la marca Vento, color negro con naranja, con dirección hacia las instalaciones del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), ubicadas en la zona de Santa Isabel.

Al llegar al cruce con la calle Río Mamantel, se encontró con un automóvil Chevrolet Aveo, color gris, cuyo conductor presuntamente intentó incorporarse a la avenida sin tomar las debidas precauciones.

Esta maniobra habría provocado que el motociclista no tuviera oportunidad de evitar la colisión, por lo que se impactó de lleno contra la puerta del conductor del automóvil. Debido a la fuerza del encontronazo, el joven salió proyectado de su unidad y terminó tendido sobre la carpeta de rodamiento, mientras que ambas unidades quedaron detenidas en medio de la intersección.

Paramédicos de Protección Civil valoraron al motociclista en el sitio y determinaron que no requería traslado urgente a un hospital. / Israel Lozano

El estruendo del impacto llamó la atención de varias personas que se encontraban en las inmediaciones, entre ellas conductores de pochimóviles que permanecían estacionados en el sector y quienes presenciaron lo ocurrido.

De inmediato, se acercaron para auxiliar al lesionado, procurando que permaneciera en el sitio mientras llegaba personal especializado para brindarle atención médica.

El motociclista presentaba fuertes lesiones y golpes en el rostro, además de encontrarse desorientado por el impacto recibido. Ante la situación, se solicitó el apoyo de los cuerpos de emergencia, por lo que minutos después arribaron paramédicos de Protección Civil, quienes procedieron a realizarle una valoración prehospitalaria y revisar las lesiones que presentaba.

Luego de ser atendido en el lugar, los socorristas determinaron que no era necesario trasladarlo de emergencia a un centro hospitalario, por lo que permaneció en el sitio bajo observación, sentado y a la espera de la llegada de sus familiares y conocidos, quienes fueron notificados sobre lo sucedido.

Mientras tanto, los ocupantes del Chevrolet Aveo permanecieron en el lugar del accidente y comenzaron a retirar algunas pertenencias del interior del vehículo, en tanto esperaban la llegada de los peritos de Tránsito y de los representantes de las compañías aseguradoras para llevar a cabo las diligencias correspondientes y buscar un acuerdo respecto a los daños materiales ocasionados durante el percance.

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El accidente ocasionó afectaciones a la circulación vehicular, debido a que los vehículos involucrados quedaron atravesados y obstruyeron dos carriles en sentidos diferentes, provocando que los automovilistas tuvieran que reducir considerablemente la velocidad y avanzar a vuelta de rueda para atravesar el sector.

Finalmente, se esperaba la intervención de las autoridades de Vialidad para realizar el deslinde de responsabilidades y determinar las circunstancias en las que ocurrió el choque.

Entretanto, el percance volvió a poner de manifiesto los riesgos que representan las maniobras de incorporación e invasión de carril cuando no se toman las precauciones necesarias en los cruces de la ciudad.

JGH