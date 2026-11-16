Un motociclista resultó lesionado, sin que se reportaran heridos graves, luego de un accidente vial registrado esta tarde en el cruce de las avenidas Emiliano Zapata e Ignacio Zaragoza, en esta capital.

De acuerdo con los primeros datos, el conductor de la motocicleta circulaba sobre la avenida Zaragoza y presuntamente no respetó la señal de alto. Esa maniobra provocó que fuera impactado por un automóvil que transitaba sobre la avenida Emiliano Zapata, vía con preferencia de paso en ese cruce.

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Tras el encontronazo, el motociclista quedó lesionado y requirió atención médica en el lugar. Hasta el momento no se informó que su estado de salud fuera de gravedad.

Personal de la Dirección de Tránsito Estatal acudió al sitio y se encargó de las diligencias correspondientes para deslindar responsabilidades. Se llenaron las actas respectivas que se realizan en cada uno de este tipo de accidentes viales, con el fin de iniciar los trámites conducentes.

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En la zona donde ocurrió el percance existe una elevación del terreno, un pequeño cerro con una bajada, que dificulta la visibilidad para quienes se aproximan al crucero. Las autoridades no han precisado si esa condición influyó en el accidente, aunque podría ser considerada durante las diligencias para determinar cómo ocurrieron los hechos.

El percance se suma a los accidentes con motocicletas que se registran con frecuencia en la ciudad. Según reportes de la Dirección de Tránsito, el aumento en la compra de motocicletas en Chetumal ha ido acompañado de más accidentes con motociclistas, con un promedio cercano a 10 diarios.

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Las autoridades viales reiteraron el llamado a automovilistas y motociclistas para respetar los señalamientos, reducir la velocidad al aproximarse a los cruceros y evitar distracciones al conducir. Se espera que las diligencias a cargo de Tránsito permitan establecer las circunstancias exactas del accidente y el grado de responsabilidad de cada conductor.

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