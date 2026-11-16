Las lluvias y tormentas eléctricas marcarán las condiciones del tiempo en Campeche durante esta semana, debido a la influencia de una baja presión en el Golfo de México y la llegada de un nuevo frente frío, que favorecerá un cambio en el ambiente a partir de mediados de semana.

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De acuerdo con el pronóstico contenido en el documento, se espera que la mayor inestabilidad se presente entre lunes y martes, cuando una vaguada inducida favorecerá la formación de tormentas y precipitaciones fuertes en distintas zonas de la Península de Yucatán. Para Campeche se prevén lluvias fuertes en la mayor parte del territorio estatal.

¿Qué días lloverá más en Campeche?

El lunes, una zona de baja presión en el Golfo de México comenzará a generar condiciones de inestabilidad, mientras que para el martes se espera un incremento de las precipitaciones por la formación de una vaguada inducida, con tormentas fuertes en varias zonas.

Estas condiciones también estarán presentes en otras entidades de la Península. En Yucatán se pronostican chubascos dispersos y tormentas, principalmente en el oriente y sur, mientras que en Quintana Roo se esperan lluvias muy fuertes en zonas del centro y sur, además de nubosidad matutina y precipitaciones en Cancún.

¿Cuándo llegará el frente frío a Campeche?

Para el miércoles se prevé la llegada del frente frío número seis, que ingresará acompañado de aire fresco y vientos de componente norte y noroeste. El sistema tenderá a estacionarse el jueves, cuando comenzará a favorecer la entrada paulatina de aire más seco y fresco.

Aunque se espera un cambio en las condiciones atmosféricas, el pronóstico no contempla un evento de norte severo, sino vientos del noroeste con rachas que podrían alcanzar los 40 kilómetros por hora.

¿Bajará la temperatura en Campeche?

Con la llegada del aire fresco, también se espera un descenso en las temperaturas, con registros mínimos de entre 15 y 16 grados Celsius.

El cambio en el ambiente se presentará después de las lluvias y tormentas de los primeros días de la semana, por lo que se prevén condiciones más frescas hacia la segunda mitad del periodo.

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¿Cómo estará el clima el fin de semana?

Para el viernes, el frente frío comenzará a perder intensidad y todavía podrían presentarse lloviznas y algunos nublados en la zona costera.

En tanto, para el sábado se anticipa una mayor estabilidad atmosférica, con un ambiente más seco y pocas precipitaciones significativas, luego de varios días de inestabilidad en la región.

JGH