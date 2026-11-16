Un hombre adulto fue encontrado sin vida y en estado de descomposición dentro de un predio del poblado de Samulá, presuntamente varios días después de haber fallecido por un infarto.

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El hallazgo ocurrió alrededor de las tres de la tarde, en una vivienda ubicada sobre la calle 23, entre las intersecciones de las calles 6 y 25. Debido a los malos olores que despedía el cuerpo, vecinos de la zona reportaron la situación a los números de emergencia.

Al llegar, agentes de la Policía Estatal ingresaron al lugar y confirmaron que el hombre, quien vivía solo, ya no contaba con signos vitales y se encontraba en estado de descomposición.

Posteriormente, personal del Servicio Médico Forense (SEMEFO) realizó el levantamiento del cuerpo para los procedimientos correspondientes.

JGH