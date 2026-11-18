Una camioneta Ford EcoSport, color negro, que contaba con reporte de robo, fue localizada y asegurada por elementos de la Policía Estatal durante un recorrido de vigilancia en la colonia Agrarista, en Ciudad del Carmen.

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De acuerdo con la información de la corporación, los agentes detectaron la unidad, que tenía placas de circulación del estado de Campeche, y verificaron sus datos para confirmar su situación legal.

Tras corroborar que contaba con reporte de robo, los policías procedieron a asegurarla y trasladarla ante la Fiscalía General del Estado (FGE), donde quedó a disposición de la autoridad ministerial para las diligencias correspondientes.

Hasta el momento, no se han proporcionado detalles sobre cuándo fue robada la camioneta ni sobre la identidad de su propietario.

JGH