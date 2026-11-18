El Gobierno Municipal de El Marqués, a través de su Secretaría de Gobierno, informó que impondrá una sanción económica al empresario responsable de la presentación del cantante Gabito Ballesteros, realizada en el marco de la Feria Internacional Ganadera de Querétaro (FIGQ) 2026.

La información fue compartida por medio de un comunicado emitido el martes, en donde las autoridades gubernamentales explicaron que la sanción deriva del incumplimiento a las disposiciones establecidas en el Reglamento de Espectáculos y Eventos Públicos vigente en la demarcación.

Noticia Destacada Detienen a Gabito Ballesteros en Querétaro tras suspensión de su concierto en la Feria Ganadera 2026

¿De cuánto es la multa al promotor del evento de Gabito Ballesteros?

De acuerdo con lo señalado, la multa se concretó en mil UMA, esto a pesar de que en días previos trascendió la posibilidad de una multa millonaria de hasta 10 mil UMA. Sin embargo; la autoridad local cerró la sanción en el monto establecido esto tras acreditar la falta cometida durante el concierto.

Mil UMA representa una multa equivalente a 117 mil 310 pesos, esto debido a la falta hecha por Gabito Ballesteros al interpretar temas musicales cuyo contenido hace apología del delito esto durante su concierto en el FIGQ, conducta restringida en los espectáculos públicos del municipio.

Finalmente, la Secretaría de Gobierno municipal subrayó que el acatamiento de esta reglamentación es de carácter obligatorio para todos los organizadores y empresarios de espectáculos sin distinción, reiterando que se continuarán aplicando las medidas y sanciones correspondientes cada vez que se acredite una violación a las normas vigentes.