La Fiscalía General del Estado de Campeche (FGECAM) solicitó el apoyo de la ciudadanía para localizar a Esgardo Salvador Sánchez Quijano, de 26 años, quien fue visto por última vez durante la madrugada del pasado 14 de noviembre, luego de salir de una taquería ubicada en la colonia Tajonal, en Champotón.

Noticia Destacada Detienen a hombre con equipo de cómputo presuntamente sustraído de una escuela en Campeche

De acuerdo con la ficha de búsqueda, el joven fue visto entre la 1:15 y la 1:20 de la madrugada. Al momento de su desaparición vestía bermuda negra, playera deportiva verde con un estampado del “Guasón” y chanclas azules.

Fiscalía de Campeche solicitó la colaboración de la ciudadanía para aportar cualquier dato que contribuya a dar con su paradero. / Especial

Como señas particulares, tiene complexión robusta, tez blanca, rostro ovalado, ojos negros, nariz ancha y cejas regulares. Además, cuenta con una cicatriz de aproximadamente 20 centímetros en la espalda, un tatuaje con el apellido “Sánchez” en el antebrazo derecho y la imagen de San Judas Tadeo en el tobillo del mismo lado.

La Fiscalía pidió a quienes tengan información que pueda ayudar a localizarlo comunicarse al 981 81-1-94-00 o acercarse a las autoridades correspondientes.

JGH