Con los últimos ensayos y ajustes en la formación de sus contingentes, elementos del Ejército Mexicano y la Guardia Nacional se reportaron listos para participar mañana en el desfile conmemorativo al 116 aniversario de la Revolución Mexicana, que recorrerá el malecón de la ciudad de Campeche, donde posteriormente realizarán una exhibición de actividades castrenses para acercarse a la ciudadanía.

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El capitán primero de Infantería, Daniel Tabárez Cortés, perteneciente al Décimo Batallón de Infantería, invitó a las familias campechanas a presenciar esta celebración cívica, cuyo inicio está programado para las 9:00 horas, en la zona de la Bandera Monumental. Se estima que el recorrido tenga una duración aproximada de una hora a hora y media.

En el contingente participarán efectivos del Ejército, Fuerza Aérea y Guardia Nacional, así como elementos de la Secretaría de Marina, instituciones educativas, agrupaciones de charros y otras representaciones, que formarán parte de la parada cívico-militar para recordar uno de los acontecimientos históricos más importantes del país.

Entre las actividades se contempla una demostración con binomios caninos. / Alejandro Balan

Tabárez Cortés destacó que esta participación también representa una oportunidad para refrendar el compromiso de las Fuerzas Armadas con la población y la preservación de la paz en Campeche, mediante el trabajo coordinado con las autoridades civiles.

Pero las actividades no concluirán con el paso de los contingentes. Al término del desfile, alrededor del Centro de Convenciones, se instalarán módulos y espacios de exhibición para que las familias puedan conocer de cerca algunas de las labores que realiza el personal militar.

Entre las actividades previstas se encuentra una demostración con binomios caninos, además de exhibiciones de otras tareas propias del servicio castrense. La intención es que niñas, niños y adultos convivan con los integrantes de las Fuerzas Armadas, conozcan parte de su preparación y las funciones que desempeñan, en una jornada de acercamiento con la sociedad.

El representante militar reiteró la invitación a los campechanos para acudir al malecón, disfrutar del desfile y permanecer posteriormente en las actividades de convivencia, preparadas para mostrar una faceta más cercana del trabajo que realizan soldados y guardias nacionales.

JGH