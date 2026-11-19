El Instituto Nacional Electoral (INE) advirtió que la organización del Proceso Electoral Concurrente 2026-2027 será uno de sus principales desafíos por su dimensión y complejidad, por lo que reforzará la coordinación operativa, la capacitación y la vigilancia de los procedimientos para integrar las casillas.

El consejero Martín Faz Mora señaló que la preparación de los próximos comicios requiere rigor técnico y seguimiento permanente para detectar riesgos con anticipación y evitar afectaciones durante la jornada electoral.

INE prepara selección y capacitación de funcionarios de casilla

Durante el Taller de Transferencia de Conocimientos de la Estrategia de Capacitación y Asistencia Electoral (ECAE) 2026-2027, realizado en Nuevo León del 18 al 20 de noviembre, Faz explicó que este instrumento define los procedimientos para seleccionar, localizar, notificar y capacitar a la ciudadanía que integrará las mesas directivas de casilla.

También establece mecanismos para reclutar y preparar a supervisores electorales y capacitadores asistentes electorales, figuras responsables de acompañar la organización en campo.

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INE busca anticipar renuncias y problemas de reclutamiento

El consejero pidió aprovechar las experiencias de procesos anteriores para atender dificultades como la rotación de personal, renuncias, sustituciones y problemas para reclutar a quienes participarán en la organización electoral.

Faz sostuvo que el objetivo no debe limitarse a cumplir metas administrativas, sino garantizar que las casillas estén integradas por personas seleccionadas mediante procedimientos objetivos y debidamente capacitadas.

El Proceso Electoral Federal 2026-2027 inició el 10 de septiembre de 2026 y culminará con la jornada electoral del 6 de junio de 2027, cuando se renovarán las 500 diputaciones federales y habrá elecciones locales concurrentes en las 32 entidades.

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INE llama a fortalecer confianza ciudadana

Martín Faz afirmó que la confianza en las elecciones se construye mediante procedimientos transparentes, corrección de errores y capacitación adecuada de la ciudadanía.

El INE señaló que la planeación anticipada y una mayor coordinación entre áreas centrales y órganos desconcentrados serán determinantes para garantizar la operación de las casillas y el desarrollo de la jornada electoral.

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