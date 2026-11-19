El canal Sigfrido será cerrado a la navegación por tres días, del 26 al 28 de noviembre, para realizar la segunda etapa de limpieza de embarcaciones abandonadas en la laguna Nichupté, confirmó el presidente de los Náuticos de Quintana Roo, Francisco Fernández Millán.

Mientras que prestadores de servicios turísticos náuticos en la zona consideraron que la estrategia solo generará modificar ruta de navegación, al reconocer que la actual temporada baja en turismo mantiene con muy pocas operaciones en la renta de embarcaciones.

De acuerdo con el dirigente del sector, el canal se cerrará los días 26, 27 y 28, y se reabre el 29, dependiendo de cómo avance el segundo operativo para el retiro de al menos nueve embarcaciones abandonadas en la laguna Nichupté.

“Son embarcaciones más grandes, entonces al ser embarcaciones más grandes vamos a estorbar dentro del canal y no queremos que haya algún siniestro, que pase una embarcación y las lanchas allá van fundidas y pase una por arriba y tengamos problemas” precisó.

Dijo que el canal se usará para concentrar las embarcaciones y luego sacarlas con grúas, por eso no puede haber paso a otras embarcaciones ni motos acuáticas durante esos días.

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En tanto, el operador turístico, José Gerardo Saldivar aseguró que a la fecha no les han informado oficialmente del cierre del Canal Sigfrido, aunque descartó que les genere afectación directa. “Modificaremos el punto de embarque y salida, con movernos unos metros será suficiente”, dijo.

Contexto

En la primera etapa ya se retiraron 14 embarcaciones. En esta segunda etapa se espera retirar nueve embarcaciones, de entre 7 y 15 metros de eslora, la mayoría de la laguna Bojórquez, donde llevan años abandonadas y representan un riesgo ambiental por el deterioro de la fibra de vidrio.

El operativo se coordina con Ayuntamiento de Benito Juárez, Capitanía de Puerto y Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp).

El cierre definitivo, todavía en análisis

Aparte está la propuesta ciudadana de cerrar definitivamente el canal Sigfrido a embarcaciones de motor, para convertirlo en espacio de recreación y convivencia, integrado al Jardín del Arte. Sobre eso, Fernández Millán dijo que el sector náutico no se opone, siempre que las autoridades determinen cómo implementarlo.

Según la consulta que hizo la asociación a petición de Conanp: solo dos marinas afiliadas tendrían afectación directa, por lo que tendrían que rodear el manglar, con 4 minutos más de navegación y más gasto de combustible.