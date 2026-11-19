Un hombre fue detenido en la colonia Multunchac, ubicada en la zona sur de San Francisco de Campeche, luego de ser sorprendido en posesión de equipo de cómputo que presuntamente había sido sustraído de un plantel educativo.

El hallazgo ocurrió durante una intervención de elementos de seguridad, quienes detectaron que el individuo llevaba los artículos presuntamente robados.

Los uniformados detectaron que transportaba los equipos de cómputo cuya procedencia legal no pudo acreditar. / Especial

Tras la intervención, el hombre fue detenido y trasladado ante la Fiscalía General del Estado (FGE), donde quedó a disposición de las autoridades.

La Fiscalía realizará las investigaciones correspondientes para esclarecer el caso y determinar la responsabilidad del detenido.

JGH