Detienen a hombre con presunta droga en el barrio de San Francisco, en Hecelchakán

Un hombre fue detenido por elementos de Seguridad Pública en el barrio de San Francisco, en el municipio de Hecelchakán, luego de que presuntamente le encontraran varias bolsas con sustancias ilícitas.

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De acuerdo con la información proporcionada, durante las labores de vigilancia, los agentes localizaron al sujeto y, tras una revisión, encontraron entre sus pertenencias varias bolsas que contenían sustancias presuntamente relacionadas con drogas.

Tras el hallazgo, el individuo fue detenido y trasladado ante la Fiscalía General del Estado (FGE), donde quedó a disposición de las autoridades ministeriales, que se encargarán de realizar las investigaciones correspondientes y determinar su situación jurídica.

La detención se realizó como parte de los operativos de vigilancia y prevención que se llevan a cabo en los municipios de Campeche para combatir posibles actividades delictivas.

Hasta el momento, no se han proporcionado detalles sobre el tipo ni la cantidad de sustancias aseguradas, tampoco se ha informado si el detenido estaría relacionado con otros hechos delictivos.