El secretario de Educación de Campeche, Candelario Jesús Pacheco Pacheco, entregó el nombramiento a David Chacón González como nuevo subsecretario de Educación Media Superior y Superior, por lo que se incorpora a la estructura directiva de la dependencia estatal.

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Durante el acto, el titular de la Secretaría de Educación (SEDUC) exhortó al nuevo funcionario a sumarse al trabajo que impulsa la gobernadora Layda Sansores San Román, con el propósito de fortalecer el sistema educativo y generar mayores oportunidades para los estudiantes de la entidad.

De acuerdo con su información curricular publicada en el portal de la SEDUC, David Antonio Chacón González cuenta con formación en Administración de Empresas por la Universidad Interamericana para el Desarrollo, campus Campeche, donde cursó la licenciatura de 2005 a 2008. También realizó una maestría en Dirección Comercial y Marketing en FUNDESEM Business School, en Alicante, España, entre 2010 y 2011.

En su trayectoria profesional figura su paso por la Secretaría de Finanzas del Estado de Campeche, donde se desempeñó como director de Política Financiera de 2013 a 2017. Asimismo, trabajó como coordinador de Promoción en la Universidad Interamericana para el Desarrollo, de 2012 a 2013, y como coordinador de Información en Pepsi Planta Campeche, en 2010.

En el ámbito de la administración educativa, su ficha curricular lo identifica como director de Coordinación y Gestión Presupuestal para Organismos Descentralizados de la propia Secretaría de Educación.

Con este nombramiento, Chacón González queda al frente de la Subsecretaría de Educación Media Superior y Superior, área vinculada con la atención y coordinación de los servicios educativos de preparatoria y nivel universitario en Campeche.

JGH