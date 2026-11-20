Usuarios de Telcel reportaron interrupciones en los servicios de telefonía móvil, llamadas y conexión a internet durante este viernes 20 de noviembre, con afectaciones en distintas regiones de México.

Los problemas fueron registrados por la plataforma Downdetector, que concentra los reportes de usuarios sobre fallas en servicios digitales y de telecomunicaciones. Hasta el momento de los primeros reportes, la compañía no había emitido un posicionamiento oficial para explicar las causas de las interrupciones.

De acuerdo con las estadísticas de la plataforma, la mayor parte de las quejas está relacionada con problemas de señal móvil, aunque también se registraron dificultades para navegar por internet y realizar llamadas telefónicas.

¿Qué fallas presenta Telcel este viernes?

Los datos de Downdetector muestran la siguiente distribución de los reportes:

70%: problemas con la señal móvil.

problemas con la señal móvil. 16%: fallas en el servicio de internet.

fallas en el servicio de internet. 13%: dificultades para realizar llamadas de voz.

Entre las zonas con mayor número de quejas aparecen la Ciudad de México, Guadalajara, Jalisco, y Saltillo, Coahuila, aunque los reportes apuntan a afectaciones en otras partes del territorio nacional.

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La interrupción ha generado inconformidad entre clientes que dependen de la red móvil para comunicarse, trabajar o utilizar aplicaciones que requieren conexión a internet.

¿Cuándo fue la última caída del servicio de Telcel?

El antecedente más reciente mencionado en los reportes corresponde a mayo de 2026, cuando clientes de la compañía también denunciaron problemas con sus líneas telefónicas, principalmente por dificultades para realizar llamadas.

Por ahora, no existe información oficial que permita determinar si las nuevas interrupciones obedecen a problemas técnicos en la infraestructura de Telcel, saturación de la red u otra causa.

Otras fallas tecnológicas recientes

Los reportes contra Telcel se producen después de otras interrupciones importantes en servicios tecnológicos internacionales.

El 12 de noviembre, Microsoft enfrentó problemas globales en distintas herramientas de Microsoft 365, situación que afectó el acceso a servicios de correo electrónico y otras aplicaciones utilizadas por millones de personas.

@Telcel Ya muévanlas, ya duró mucho tu caída. https://t.co/M4IHnuSxbs — 𝕬𝖑𝖔𝖓𝖘𝖔 𝕸𝖔𝖙𝖎𝖔𝖓𝖑𝖊𝖘𝖘 (@KramerAlonso) November 20, 2026

Un día después, autoridades aeronáuticas de Estados Unidos ordenaron suspender despegues de vuelos debido a problemas técnicos en sus sistemas de infraestructura.

Hasta que Telcel informe sobre el origen de las fallas, los usuarios deberán consultar los canales oficiales de la compañía para conocer posibles actualizaciones sobre el restablecimiento del servicio.

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