Un aparatoso accidente de tránsito se registró durante la tarde de este viernes en las inmediaciones de la colonia Pedro Sainz de Baranda, en Ciudad del Carmen, donde un automóvil particular y un pochimóvil protagonizaron una colisión que terminó con la unidad de tres ruedas estrellada contra la fachada de una vivienda. Pese a lo aparatoso del percance, no se reportaron personas lesionadas, únicamente daños materiales.

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Los hechos ocurrieron sobre la avenida 10 de Julio, en el cruce con las calles Américas y Niño Artillero, en los límites de la colonia antes mencionada. De acuerdo con la versión de la conductora de un Renault Kwid color rojo, circulaba en aparente preferencia de paso con dirección hacia la avenida Cuatro Carriles, cuando repentinamente sintió un fuerte golpe en la parte trasera de su vehículo.

Al revisar lo sucedido, observó que un pochimóvil blanco, de la marca Piaggio, había colisionado contra su automóvil y, debido al impacto, terminó proyectándose hacia adelante hasta estrellarse contra la fachada de una vivienda ubicada en ese sector.

El aparatoso percance ocurrió la tarde de este viernes en las inmediaciones de la colonia Pedro Sainz de Baranda. / Israel Lozano

Tras el accidente, arribaron al lugar los propietarios del inmueble y los responsables de la unidad de transporte, así como ajustadores de seguros, quienes comenzaron a dialogar para establecer un acuerdo por los daños ocasionados.

Los dueños de la vivienda verificaron que el portón continuara funcionando correctamente y, al no presentar inconvenientes que quisieran reclamar, no solicitaron compensación por afectaciones al inmueble.

Mientras se realizaban las diligencias para llegar a un arreglo, el carril derecho de la avenida permaneció parcialmente bloqueado, lo que ocasionó circulación lenta en la zona. Finalmente, los involucrados lograron un acuerdo para cubrir los daños materiales y, una vez concluido el procedimiento, las unidades se retiraron del lugar.

JGH