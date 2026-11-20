Una fuerte movilización de elementos de las corporaciones policiacas estatales se registró durante este viernes a las afueras de la Escuela Secundaria Técnica Número 26, ubicada sobre la calle Crisantemo por avenida Boquerón del Palmar, en la colonia San Nicolás, en Ciudad del Carmen, luego de reportarse un altercado entre padres de familia y un menor de edad que terminó con lesiones.

Noticia Destacada Campeche inaugura el Festival Internacional Pirata y Ron con actividades gratuitas del 20 al 22 de noviembre

De acuerdo con los primeros reportes, testigos solicitaron la intervención de las autoridades al señalar que un adolescente había sido agredido físicamente por varias personas, entre ellas madres de familia, situación que provocó momentos de tensión en las inmediaciones del plantel educativo.

Ante el reporte, varias unidades policiacas arribaron al lugar para tomar conocimiento de lo ocurrido y escuchar las versiones de los involucrados.

Según lo manifestado por algunos testigos, el menor presuntamente llevaba varios días merodeando los alrededores de la secundaria, aparentemente con la intención de confrontar y agredir a otro estudiante con quien tendría problemas.

Testigos señalaron que el adolescente presuntamente fue agredido por varias personas, entre ellas madres de familia. / Israel Lozano

La situación habría llegado a un punto de confrontación cuando fue abordado por padres de familia, iniciándose primero una discusión verbal que posteriormente escaló a los golpes.

Durante el altercado, el adolescente presuntamente recibió un golpe en el rostro por parte de una madre de familia, mientras que otra mujer habría utilizado un bastón para golpearlo en la espalda.

Tras la intervención policiaca, una de las mujeres involucradas fue detenida y trasladada ante el Ministerio Público, mientras que el menor también fue presentado ante las autoridades ministeriales para rendir su declaración y aportar información sobre lo sucedido.

Noticia Destacada Perro provoca accidente de motociclista en Bécal, Calkiní; termina con la muñeca fracturada

Padres de familia señalaron que el problema tendría su origen en un conflicto entre estudiantes que presuntamente se arrastra desde hace varios meses. Sin embargo, serán las autoridades correspondientes las encargadas de investigar los hechos, determinar cómo ocurrieron las agresiones y deslindar las responsabilidades legales de cada uno de los involucrados.

JGH