Con una ceremonia en sus instalaciones, la Séptima Zona Naval conmemoró este 23 de noviembre el 201 aniversario de la Consolidación de la Independencia en el Mar, fecha que recuerda la salida de las fuerzas españolas de la Fortaleza de San Juan de Ulúa, Veracruz, en 1825, y el fin del último reducto español en territorio mexicano.

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El acto fue presidido por el comandante de la Séptima Zona Naval, vicealmirante Rafael Nemesio Vázquez Saval, quien estuvo acompañado por autoridades civiles y militares. Durante el homenaje se dio lectura a la lista de héroes de la Heroica Escuela Naval Militar y del Heroico Colegio Militar, además de una reseña sobre los acontecimientos históricos que dieron origen a esta conmemoración.

El 23 de noviembre de 1825, las fuerzas españolas abandonaron la Fortaleza de San Juan de Ulúa y los marinos mexicanos izaron la bandera nacional en el recinto, con lo que se consolidó la independencia del país en aguas nacionales. La operación estuvo bajo el liderazgo del capitán de fragata Pedro Sainz de Baranda y Borreyro, quien encabezó a los elementos navales que participaron en la defensa de la soberanía.

Durante el homenaje se recordó la salida de las fuerzas españolas de San Juan de Ulúa en 1825. / Especial

En el marco de la ceremonia también se entregaron ascensos al grado inmediato superior, menciones honoríficas y condecoraciones a integrantes de la Armada de México, en reconocimiento a sus trayectorias y acciones destacadas dentro de la institución.

La fecha también fue motivo para recordar los cambios que ha experimentado la Armada de México desde su origen, con la incorporación de tecnología, la modernización de sus equipos y el fortalecimiento de sus capacidades para cumplir con las tareas de protección de la soberanía nacional y servicio a la población.

JGH